JAKARTA - Legenda bola basket dunia Michael Jordan akan menjadi investor sekaligus penasihat khusus untuk dewan perusahaan taruhan olahraga DraftKings. Perusahaaan tersebut mengumumkannya pada hari Rabu (waktu setempat).

Namun keputusan tersebut nyatanya membantu mendongkrak saham perusahaan sekitar 6% pada awal perdagangan. Nantinya, Jordan akan mengambil saham ekuitas yang nilainya masih dirahasiakan.

“Sebagai imbalan untuk memberikan panduan dan saran strategis," kata perusahaan dilansir CNBC, Kamis (3/8/2020).

Ketua Charlotte Hornets dan mantan pemain Bulls juga akan menginformasikan dewan DraftKings tentang strategi, pengembangan produk, dan inisiatif inklusi. Jordan sendiri memenangkan enam penghargaan MVP dan enam kejuaraan selama karier bermainnya.

Jordan juga menjadi brand ambasador terkemuka bangsa selama karirnya untuk produk termasuk Nike (NKE), Gatorade, Hanes (HBI) dan lainnya. Dia terus mendapatkan puluhan miliar dari dukungan lebih dari satu dekade setelah karier bermainnya berakhir pada tahun 1998.

Sebenarnya, ada kelayakan dari Jordan untuk bergabung dengan perusahaan taruhan olahraga sebagai penasihat. Mengingat Jordan merupakan salah satu ikon yang cukup menjual.

Apalagi, Jordan juga disorot dengan beberapa kisah perjudian yang sangat terkenal. Dalam enam episode dari dokumenter ESPN "The Last Dance" ada beberapa hal tentang pejudian Jordan yang sangat terkenal termasuk perjalanannya ke kasino Atlantic City, New Jersey, di tengah Final Wilayah Timur 1993.

