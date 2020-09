JAKARTA - Harga minyak mentah naik lebih dari 3%. Meski demikian kekhawwatiran terhadap permintaan yang menurun dan meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di beberapa negara merusak harapan bahwa pemulihan ekonomi global akan berangsur lambat.

Minyak mentah Brent naik USD1,21, atau 3% menjadi USD40,99 per barel. Minyak mentah AS naik USD1,29, atau 3,5% lebih tinggi pada USD38,05 per barel. Demikian dilansir dari CNBC, Kamis (10/9/2020).

 Rekor pemotongan pasokan oleh Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC + telah membantu meningkatkan harga minyak. tetapi dengan angka ekonomi suram yang dilaporkan hampir setiap hari, prospek permintaan minyak tetap suram.

Di samping itu, krisis kesehatan global terus berkobar dengan kasus virus corona yang meningkat di India, Inggris Raya, Spanyol, dan beberapa bagian Amerika Serikat. Wabah tersebut mengancam pemulihan ekonomi global dan mengurangi permintaan bahan bakar dari gas penerbangan hingga diesel.

Tercatat harga turun minggu ini setelah perusahaan minyak negara Arab Saudi Aramco memangkas harga jual resmi bulan Oktober untuk minyak ringan Arabnya, tanda pelemahan permintaan.

