NEW YORK - Harga emas berjangka mengalami kenaikan pada perdagangan Kamis (25/9/2020) waktu setempat. Hal ini membuat logam mulia menjadi oversold.

Melansir Xinhua, Jakarta, Jumat (25/9/2020), harga emas di pasar spot mengalami kenaikan 0,6% ke USD1.874,93 per ons. Sementara itu, emas berjangka AS untuk pengiriman Desember naik USD8,5% atau 0,45% ke USD1.876,9 per ons.

 Baca juga: Harga Emas Turun Goceng Jadi Rp1.002.000/Gram, Cek Daftarnya

Setelah turun dalam tiga sesi terakhir, emas menemukan support karena short-covering menyusul kondisi oversold. Analis pasar berpendapat bahwa penurunan harga emas baru-baru ini ke level terendah dua bulan telah meningkatkan daya tarik logam mulia tersebut.

Laporan klaim pengangguran mingguan yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa klaim pengangguran awal naik menjadi lebih buruk dari yang diharapkan 870.000 dalam pekan yang berakhir 19 September.

 Baca juga: Harga Emas Meredup Dikalahkan Kilau Dolar AS

Analis pasar memperkirakan prospek bullish jangka menengah untuk emas atas kekhawatiran atas pemilihan AS.

Perak untuk pengiriman Desember naik 9,1 sen atau 0,39% menjadi ditutup pada USD23,196 per ounce. Platinum untuk pengiriman Oktober turun USD5 atau 0,59% menjadi ditutup pada USD838 per ons.

(rzy)