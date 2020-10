JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih menguat pada perdagangan hari ini. Rupiah berada pada level Rp14.700 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Kamis (8/10/2020) pada pukul 09.10 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 5 poin atau 0,03% ke level Rp14.705 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.697 hingga Rp14.707 per USD.

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah ke Rp14.780. Rupiah berada di kisaran Rp14.780-Rp14.780 per USD.

Seperti diketahui, kurs dolar Amerika Serikat (AS) merosot pada perdagangan Rabu karena investor melihat kemungkinan Calon Presiden (Capres) AS dari Partai Demokrat Joe Biden memenangkan Pilpres AS pada 3 November.

Selain itu, dolar AS melemah juga dipicu Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa dia siap untuk menandatangani beberapa stimulus.

Indeks dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama, turun 0,19% pada hari Rabu menjadi 93,64. Ini mencapai level terendah dua minggu di 93,33 pada hari Selasa, sebelum komentar Trump.

Greenback naik 0,25% terhadap safe haven yen Jepang menjadi 105,88 yen.

(dni)