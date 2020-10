NEW YORK - Harga emas dunia turun jadi di bawah USD1.900 per ons pada perdagangan Selasa (13/10/2020) waktu setempat. Hal ini dikarenakan laporan IMF yang melihat perekonomian di 2020 imbas Covid-19.

Melansir Mining, Jakarta, Rabu (14/10/2020), Spot emas turun 1,5% pada USD1.894,73 per ons setelah turun sebanyak 1,9% di awal sesi. Emas berjangka AS kehilangan 1,6% menjadi USD1.898 per ons di New York.

Sementara itu, dolar AS melonjak 0,4% terhadap saingannya pada hari Selasa, membuat emas batangan lebih mahal.

Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengatakan penawaran paket stimulus virus korona terbaru oleh Presiden Donald Trump kurang dari yang dibutuhkan orang.

"Emas telah dipermainkan selama negosiasi untuk kesepakatan stimulus fiskal, dengan kebuntuan terbaru "menghilangkan beberapa pendorong bullish jangka pendek yang kami antisipasi," kata Edward Moya, analis pasar senior di OANDA.

"Tapi semua itu berarti kita akan mendapatkan stimulus nanti, mungkin awal tahun depan dan itu akan menyebabkan harga emas lebih tinggi," tambah Moya.

Investasi dalam emas batangan tetap kuat. Pekan lalu, ETF yang didukung oleh emas fisik naik ke rekor tertinggi, menyentuh 111,05 juta ons. Menurut Dewan Emas Dunia (WGC), ETF emas global mengalami arus masuk 10 bulan berturut-turut pada bulan September.

Sebelumnya pada hari Selasa, IMF mengatakan perkiraan untuk ekonomi global "agak kurang mengerikan" karena negara-negara barat dan China pulih lebih cepat dari yang diharapkan. Ini berfungsi sebagai lapisan perak bagi investor yang mengharapkan yang terburuk.

Dalam laporan Outlook Ekonomi Dunia terbaru, IMF memproyeksikan bahwa ekonomi global akan berkontraksi 4,4% pada tahun 2020, sedikit perbaikan dari proyeksi tengah tahun grup, New York Times melaporkan.

Emas, yang dianggap sebagai lindung nilai terhadap inflasi dan penurunan nilai mata uang, telah meningkat 25% tahun ini di tengah tingkat stimulus global yang belum pernah terjadi sebelumnya selama pandemi.

