JAKARTA - Harga minyak dunia naik pada perdagangan kemarin. Harga minyak naik menjelang data stok minyak mentah AS.

Melansir Xinhua, Kamis (15/10/2020), West Texas Intermediate untuk pengiriman November naik 84 sen menjadi menetap di USD41,04 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember naik 87 sen menjadi USD43,32 per barel di London ICE Futures Exchange.

Administrasi Informasi Energi (EIA) AS dijadwalkan untuk merilis data stok minyak mentah mingguan. Data pasokan minyak AS telah ditunda sehari minggu ini karena libur pada hari Senin.

Analis yang disurvei oleh S&P Global Platts memperkirakan EIA akan melaporkan penurunan 2,3 juta barel dalam persediaan minyak mentah AS untuk pekan yang berakhir 9 Oktober.

Pada hari Selasa, kedua benchmark minyak mentah naik hampir 2%, didukung oleh data perdagangan yang kuat dari China.

(dni)