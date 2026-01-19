Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini 2 Nama Pesaing Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Uji Kelayakan Siap Digelar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |20:13 WIB
JAKARTA - Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengumumkan tiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang diusulkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi kekosongan jabatan di bank sentral. 

Dalam jajaran nama tersebut, Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Djiwandono muncul sebagai salah satu kandidat kuat yang akan bersaing dengan dua pejabat karier internal Bank Indonesia, yaitu Solikin Juhro yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, serta Dicky Kartikoyono selaku Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI.

Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima Surat Presiden (Surpres) pada hari ini, yang kemudian ditindaklanjuti dalam pembahasan di Badan Musyawarah (Bamus) DPR. 

“Besok, Komisi XI akan mengadakan rapat internal untuk menetapkan jadwal uji kelayakan bagi calon-calon Deputi Gubernur BI,” ujar Misbakhun kepada awak media saat ditemui di Gedung DPR, Senin (19/1/2026). 

Sebagai langkah prosedural berikutnya, Komisi XI akan segera menyusun agenda untuk menguji kompetensi dan visi-misi dari ketiga kandidat tersebut melalui proses seleksi yang ketat.

 

