Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DJP: 282 Ribu Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Aktivasi Akun Coretax Tembus 12 Juta

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |14:09 WIB
DJP: 282 Ribu Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Aktivasi Akun Coretax Tembus 12 Juta
DJP: 282 Ribu Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Aktivasi Akun Coretax Tembus 12 Juta (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis data terbaru mengenai kepatuhan wajib pajak di awal tahun 2026. Hingga Senin, 19 Januari 2026 pukul 07:30 WIB, tercatat sebanyak 282.047 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 telah resmi dilaporkan oleh masyarakat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan, mayoritas pelaporan sejauh ini berasal dari kelompok Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 19 Januari 2026 jam 07.30 WIB (Tahun Pajak 2025), tercatat 282.047,” kata Rosmauli, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Kelompok terbesar adalah WP Orang Pribadi (OP) Karyawan dengan jumlah 231.375 laporan, disusul oleh OP Non-Karyawan sebanyak 36.498 laporan.

Untuk kategori WP Badan, tercatat sebanyak 14.048 laporan mata uang Rupiah dan 33 laporan menggunakan mata uang USD.

Selain itu, terdapat pelaporan dari WP dengan periode berbeda tahun buku (yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025), yakni sebanyak 91 WP Badan dan 2 WP Badan (USD).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/320/3194859/pajak-UzFk_large.jpg
Ternyata Segini Gaji Pegawai Pajak yang Kena OTT KPK, Tukin Tertinggi Rp117 Juta!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/320/3194616/djp-OWLu_large.jpg
DJP Buka Suara Usai Pegawai Pajak Ditangkap KPK, Siap Beri Sanksi Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193808/purbaya-NvGd_large.jpg
Purbaya Tunda Reorganisasi Ditjen Pajak demi Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178665/dirjen_pajak-rwuY_large.jpg
Lapor Pak Purbaya: Dirjen Pajak Turun Tangan Tindak Oknum KPP Tigaraksa Diduga Palak Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178150/purbaya-hpcG_large.jpg
Aduan Lapor Pak Purbaya: Pejabat Pajak Terlibat Premanisme di Tangerang Bakal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174542/dirjen_pajak-5qz4_large.jpg
Cerita Dirjen Pajak Pecat 26 Pegawai dalam 4 Bulan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement