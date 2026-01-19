DJP: 282 Ribu Wajib Pajak Sudah Lapor SPT, Aktivasi Akun Coretax Tembus 12 Juta

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merilis data terbaru mengenai kepatuhan wajib pajak di awal tahun 2026. Hingga Senin, 19 Januari 2026 pukul 07:30 WIB, tercatat sebanyak 282.047 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025 telah resmi dilaporkan oleh masyarakat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan, mayoritas pelaporan sejauh ini berasal dari kelompok Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 19 Januari 2026 jam 07.30 WIB (Tahun Pajak 2025), tercatat 282.047,” kata Rosmauli, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Kelompok terbesar adalah WP Orang Pribadi (OP) Karyawan dengan jumlah 231.375 laporan, disusul oleh OP Non-Karyawan sebanyak 36.498 laporan.

Untuk kategori WP Badan, tercatat sebanyak 14.048 laporan mata uang Rupiah dan 33 laporan menggunakan mata uang USD.

Selain itu, terdapat pelaporan dari WP dengan periode berbeda tahun buku (yang dilaporkan mulai 1 Agustus 2025), yakni sebanyak 91 WP Badan dan 2 WP Badan (USD).