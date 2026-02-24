Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DJP Blokir Saham 2 Penunggak Pajak Rp2,6 Miliar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |07:09 WIB
DJP Blokir Saham 2 Penunggak Pajak Rp2,6 Miliar
DJP Blokir Saham 2 Penunggak Pajak Rp2,6 Miliar (Foto: Dokumentasi)
JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memblokir saham penunggak pajak. Hal ini bukti mengimplementasikan langkah tegas terhadap penunggak pajak dengan menyasar aset mereka di pasar modal. 

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-26/PJ/2025, negara kini memiliki wewenang penuh untuk memblokir hingga menyita saham milik wajib pajak yang membandel.

DJP Blokir Saham Penunggak Pajak

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, sistem perpajakan terbaru, Coretax telah mengidentifikasi dan memproses tindakan awal terhadap dua wajib pajak yang memiliki tunggakan signifikan di bursa.

"Berdasarkan data Coretax, kami sudah melakukan pemblokiran atas dua wajib pajak, dengan total Rp 2,6 miliar yang terkait dengan aset saham di Bursa," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (23/2/2026).

Meskipun aset saham senilai miliaran rupiah tersebut sudah berhasil dikunci (diblokir), DJP mengaku belum bisa melakukan langkah lanjutan berupa penjualan atau pelelangan. Saat ini, DJP masih menunggu kesiapan infrastruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait rekening khusus hasil penjualan.

"Akan tetapi karena pembentukan rekening untuk penampungan penjualan saham tersebut masih dalam proses di Bursa Efek, maka kami belum bisa mengeksekusi, baru bisa diblokir saja, belum bisa dieksekusi untuk dilelang dan segala macam," jelas Bimo.

 

