Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

DJP Buka Suara Usai Pegawai Pajak Ditangkap KPK, Siap Beri Sanksi Berat!

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |13:54 WIB
DJP Buka Suara Usai Pegawai Pajak Ditangkap KPK, Siap Beri Sanksi Berat!
DJP Buka Suara Usai Pegawai Pajak Ditangkap KPK, Siap Beri Sanksi Berat!
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum pegawainya di wilayah Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta Utara.

Dalam operasi tersebut, KPK dikabarkan menyita barang bukti berupa uang tunai ratusan juta rupiah beserta sejumlah valuta asing.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli mengatakan, DJP menghormati penuh kewenangan KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan instansinya.

"Saat ini proses penanganan perkara masih berlangsung dan menjadi kewenangan KPK. DJP menghormati proses hukum tersebut serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah," tegas Rosmauli di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Pihak DJP memastikan akan bersikap kooperatif dalam membantu penyidikan. Rosmauli menegaskan bahwa pimpinan institusi tidak akan menoleransi segala bentuk penyimpangan wewenang yang merusak integritas lembaga.

"DJP siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DJP pajak OTT KPK KPK Ditjen Pajak
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193808/purbaya-NvGd_large.jpg
Purbaya Tunda Reorganisasi Ditjen Pajak demi Coretax
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178665/dirjen_pajak-rwuY_large.jpg
Lapor Pak Purbaya: Dirjen Pajak Turun Tangan Tindak Oknum KPP Tigaraksa Diduga Palak Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178150/purbaya-hpcG_large.jpg
Aduan Lapor Pak Purbaya: Pejabat Pajak Terlibat Premanisme di Tangerang Bakal Dipecat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/320/3174542/dirjen_pajak-5qz4_large.jpg
Cerita Dirjen Pajak Pecat 26 Pegawai dalam 4 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/320/3150559/ditjen_pajak-OLWx_large.jpg
Aset Sitaan Penunggak Pajak Dilelang, Rp840 Juta Masuk Kas Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141299/bimo_wijayanto-OP2J_large.jpg
Jadi Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto Punya Harta Kekayaan Rp6,6 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement