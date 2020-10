JAKARTA - Seluruh negara mengalami krisis ekonomi sejak pandemi Covid-19 melanda di berbagai belahan dunia. Keadaan itu menyebabkan hampir semua negara mengalami krisis akibat tak kuat menahan serangan wabah tersebut.

Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, hingga kini keadaan ekonomi global masih penuh ketidakpastian. Kegiatan perdagangan di manapun terlihat belum menunjukkan adanya peningkatan seperti sebelum adanya Covid-19.

"Ini masih saling mengintip dan belum menuju keseimbangan. Ini sebenarnya posisinya, kira-kira sampai hari ini belum terlihat pemenangnya siapa. Semua masih penuh ketidakpastian," kata Enny dalam acara Jakarta Geopolitical Forum (JGF) IV/2020 di Gedung MNC Tower, Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Dia menjelaskan, indikasi itu bisa terlihat dari pergerakan perdagangan di pasar saham dan pasar modal yang masih stagnan, sehingga membuat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih terkoreksi.

"Jadi kalau kita lihat ini baik melalui pasar saham atau modal dan portofolio inflow masih wait and see dan tertahan. IHSG masih terkoreksi," ujarnya.

Dia menambahkan, meskipun kini sudah digaungkan kalau vaksin Covid-19 sudah akan diedarkan pada 2021, tapi itu tak lantas memperbaikiki kondisi perekonomian.

"Artinya, apakah kondisi keseimbangan agar segera tercipta vaksin dalam waktu dekat, misalnya 2021 covid ini sudah relatif dikendalikan karena vaksinnya sudah ditemukan," kata dia.

