JAKARTA - Serentetan IPO dan pertumbuhan teknologi membuat miliarder di China menambah hartanya hingga USD1,5 triliun atau setara Rp21.900 triliun (kurs Rp14.600 per USD). Berdasarkan data penelitian Hurun Rich List 2020, total kekayaan miliarder China mencapai USD 4 triliun.

Sepanjang setahun terakhir pun, Negeri Tirai Bambu itu mencetak 257 miliarder baru atau rata-rata 5 miliarder dalam seminggu. Sehingga jumlah miliarder di China mencapai 878 orang.

Bahkan diperkirakan total orang tajir di sana segera mengalahkan jumlah orang kaya di Amerika Serikat, yang jumlahnya hanya 788 miliarder.

Ada sejumlah fakta menarik dari bertambahnya orang tajir di China. Berikut fakta yang sudah dirangkum Okezone, Minggu (25/10/2020).

1. Ada 5 Miliarder Baru Muncul dalam Seminggu

2. Orang Tajir di China Diprediksi Kalahkan AS

3. Jack Ma Jadi yang Paling Tajir di China

Co-founder and Former Executive Chairman of Alibaba Jack Ma, menduduki peringkat teratas miliarder China untuk tahun ketiga berturut-turut, dengan USD59 miliar. Kekayaannya meningkat 45%, terutama karena IPO yang akan datang dari raksasa fintech Ant Group.

4. Pony Ma Tempel Jack Ma di Tempat Kedua

Peringkat kedua dalam daftar miliarder adalah Pony Ma founder, Chairman and CEO of tech conglomerate Tencent. Kekayaannya meningkat 50% menjadi USD57,4 miliar, didorong oleh bisnis game Tencent yang kuat dan pertumbuhan WeChat. Peringkat ketiga adalah Zhong Shan Shan, Chairman of YST, yang membuat air kemasan.

5. Harta Miliarder China Naik Rp21.900 Triliun

