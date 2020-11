JAKARTA - Wakil Direktur Utama PT MNC Pictures sekaligus Direktur PT MNC Studios International Tbk Titan Hermawan mengatakan perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen akan mempengaruhi eksistensi industri media. Terlebih akibat pandemi Covid-19.

Pada sesi webinar series bertema Digitalise Your Ways of Doing Business dalam rangka ulang tahun ke-31 MNC Group, Titan menyebut perusahaan akan terus mengembangkan produksi konten. Hal itu khususnya konten original yang diproduksi melalui MNC Pictures dan juga rumah produksi lainnya.

Baca Juga: Ada Bursa Kerja MNC Tech Career Day, Segera Cek Ratusan Loker di www.jobsmnc.co.id!

“Kita sekarang sedang berlomba untuk memproduksi banyak konten, ini juga untuk menjawab kebutuhan platform over the top (OTT). Mengingat pandemi, memang ada yang tertunda, maka tahun depan kita harus menyelesaikan dan memperbanyak produksi konten,” ujar Titan, Kamis (5/11/2020).

Dirinya mengatakan, masa depan OTT akan menjadi salah satu alternatif terbesar untuk para konten kreator, termasuk MNC Pictures. Maka produksi konten menjadi kebutuhan dan merupakan kunci untuk mengembangan proyeksi bisnis.

Baca Juga: Akhirnya, Kompetisi MNC Nyapit Cuan Berhadiah Laptop Gaming Dibuka Mulai Malam Ini!

“Saya lihat dan prediksi bahwa yang akan bertahan di masa depan adalah yang punya konten banyak. Kita tahu yang semula dianggap mampu memanfaatkan OTT namun akhirnya tutup, seperti Hooq, itu karena konten,” kata Titan.

Titan mengatakan, pandemi Covid-19 dapat menjadi momen bagi para pelaku industri hiburan hingga konten kreator untuk menguji umpan balik (feedback) dari pelanggan. Terlebih di saat banyak bioskop tutup, maka konten yang diproduksi dapat menguji model bisnis agar bisa menghadapi perubahan.

(fbn)