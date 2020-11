JAKARTA - Harga emas dunia mendadak terjun bebas pada perdagangan Senin. Harga emas dunia kini berada di bawah level USD1.900 per ounce.

Direktur PT TRFX Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, harga emas di dalam negeri juga diperkirakan berada di kisaran Rp914.340 per gram. Harga ini jika diasumsikan pada harga emas di titik terendah.

"Ada kemungkinan logam mulia per gram Rp914.340 dengan asumsi harga emas terendah USD1.809 dibagi 31,1 dikalikan Rp14.000 ditambah Rp100.000," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (10/11/2020).

Menurut Ibrahim, ada beberapa hal yang menyebabkan harga emas anjlok. Pertama adalah terkait suksesnya uji klinis tahap tiga dari vaksin Covid-19 yang dilakukan oleh perusahaan Amerika Serikat dengan BioNTech asal Jerman.

Ditambah, juga faktor terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru. Joe Biden ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat setelah mengalahkan Donald Trump.

Menurut Ibrahim, terpilihnya Biden akan mempererat hubungan Amerika Serikat dengan China. Bahkan, Biden diperkirakan akan melakukan kerjasama dengan China untuk penelitian mengenai virus Covid-19 di Wuhan.

"Dalam pemerintahan Joe Biden AS akan bekerjasama dg China untuk penelitian covid-19 di Wuhan, Joe Biden akan me lockdown kota-kota di AS, Eropa Lockdwon, Stimulus besar kemungkinan terganjal kongres," ucapnya.

