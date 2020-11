JAKARTA - Susi Pudjiastuti mendapat Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Adipradana yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini dinilai mempunyai jasa yang besar terhadap bangsa dan Negara Indonesia.

Melansir profil Susi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (11/11/2020), pengangkatan Susi sebagai menteri KKP ketika di luar perkiraan. Pasalnya, wanita yang juga pebisnis ini tidak tamat SMA.

Meski demikian, Jokowi memberikan kepercayaan kepada Susi untuk memimpin KKP. Berbekal prinsip mandiri, hal ini pun menjadi modal dirinya memimpin kelautan dan perikanan Indonesia.

Susi menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan keenam. Sederet prestasi pun ditorehkan wanita kelahitan 15 Januari 1965.

Berikut beberapa pengharagaan Susi Pudjiastuti:

- Award for Pioneer Fishery Export

- EY Award Your Entrepreneur of The Year

- Promaniyarta Award for Best Small and Medium Entreprise

- APEC Award

- The People of The Year

- The Person of The Year

- The First Women Who Held Miniter Marine Affairs and Fishers - West Java Moment Award - Novermber 10 Award - Public Figure Inspiration of The Years - West Hava Tredet - The Best Indonesia Berprestasi "Bekerja keras adalah bagian dari fisik. Bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati," ujar Susi Pudjiastuti.