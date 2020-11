JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat tajam pada perdagangan pagi ini. Rupiah sebentar lagi ke level Rp13.900-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (16/11/2020) pada pukul 09.16 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 60 poin atau 0,43% ke level Rp14.050 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.040 hingga Rp14.52 per USD.

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah berada di level Rp14.100 per USD. Rupiah berada di kisaran Rp14.100-Rp14.219 per USD.

Kepala Riset Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengatakan Rupiah berpotensi menguat lagi hari ini dengan sentimen positif baru dari laporan pengembangan vaksin covid-19 dari Moderna yang menyebutkan hasil pengujiannya menunjukkan Efektifitas yang tinggi sebesar 94,5%.

"Hasil dari Moderna ini menambah kepercayaan pasar bahwa vaksin akan segera dirilis dan ekonomi bisa segera pulih," kata Ariston.

Kata dia, harga aset-aset berisiko bergerak menguat menanggapi berita ini. Selain itu surplus neraca perdagangan bulan Oktober dan proyeksi pertumbuhan positif ekonomi Indonesia di kuartal ke-empat oleh BI juga memberikan sentimen positif ke rupiah.

"Potensi Rupiah terhadap dolar AS hari ini di kisaran Rp14.000 per USD-Rp14.150 per USD," tandasnya.

