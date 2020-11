JAKARTA - Pandemi covid-19 membuat perubahan di lingkungan kerja. Selama pandemi, karyawan diharuskan bisa bekerja dari rumah (WFH). Sementara kinerja karyawan yang bekerja di rumah akan dinilai melalui alat atau aplikasi selama pandemi.

Dilansir dari Fox News Jakarta, Senin (23/11/20), beberapa pakar di bidang teknologi memproyeksi akan terjadi perubahan besar di lingkungan kerja. Mereka memprediksi teknologi akan semakin digunakan di masa depan. Berikut adalah perubahan-perubahan di lingkungan kerja yang mungkin terjadi akibat pandemi covid-18.

Work From Home Lebih Efektif

Nicholas Bloom, professor of economics, Stanford University mengatakan akan terjadi sebuah perubahan besar. Bekerja di rumah atau WFH menjadi lebih efektif. Sehingga peralatan bekerja yang biasanya digunakan di kantor akan dirancang sesuai dengan desain rumah. Saat ini sebagian besar peralatan kantor berwarna hitam dan metalik. Di masa depan akan ada rancangan peralatan kantor yang menyatu dengan desain rumah.

Perubahan Ruang Kerja

Sebelum pandemi, tempat kerja didesain terbuka dan padat. Sedangkan sekarang, ruang kerja didesain ulang untuk mengurangi kepadatan dan meningkatkan kemampuan beradaptasi. Video conference juga memungkinkan berkurangnya interaksi fisik antar karyawan.

Pemeriksaan Kesehatan

Teknologi akan semakin digunakan untuk memeriksa kesehatan dan keselamatan pekerja. Seperti saat ini teknologi digunakan di tempat kerja untuk mengecek suhu badan pekerja.

Michael Chui, partner at the McKinsey Global Institute, a research arm of consulting firm McKinsey & Co memprediksi ke depannya, beberapa jenis sensor pencitraan dan visi komputer yang sama dapat membantu menentukan apakah pekerja memakai peralatan pelindung diri sesuai atau mengamati pedoman jarak.

Konferensi Virtual (Video Conference) Christopher Trueman, principal analyst, digital workplace applications, at Gartner Inc, mengatakan, video conference mungkin akan terus dipertahankan. Beberapa perusahaan bahkan mulai menghentikan telepon meja mereka dalam upaya menghemat uang dan lebih memilih aplikasi video conference. Lebih Banyak AI di tempat kerja Pembatasan karena COVID-19 telah meningkatkan penggunaan teknologi AI (kecerdasan buatan). Penggunaan teknologi ini menghadirkan tantangan signifikan terkait privasi dan cara mengintegrasikan keputusan berbasis AI ke tempat kerja. Penilaian Kinerja Karyawan Darrell West, senior fellow at the Brookings Institution think tank’s Center for Technology Innovation mengatakan pandemi akan mengubah struktur organisasi di kantor. Akan ada cara baru untuk mengukur kinerja pekerja. Hal ini akan menghilangkan kebutuhan pengawas tingkat menengah (supervisor). Pengunaan Teknologi Meningkat Menurut Bhushan Sethi, people and organization leader at accounting and consulting firm PwC, ke depannya penggunaan teknologi akan semakin meningkat. Memahami penggunaan teknologi di tempat kerja akan sangat bermanfaat bagi karyawan. Dengan teknologi baru apa pun, orang akan memiliki kurva pembelajaran dan adopsi.