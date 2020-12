JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pagi ini. Namun, Rupiah masih berada di level Rp14.100 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rabu (3/12/2020) pada pukul 10.05 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 10 poin atau 0,07% ke level Rp14.135 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.120 hingga Rp14.136 per USD.

Sedangkan, yahoofinance mencatat Rupiah berada di level Rp14.160 per USD. Di mana, dalam pergerakan harian Rp14.160-Rp14.160 per USD.

Sebelumnya, nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi bergerak ke level Rp14.050 per USD hingga Rp14.220 per USD pada perdagangan hari ini.

Faktor kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia khususnya menjadi beban untuk laju penguatan Rupiah. Namun harapan adanya laju aliran modal masuk dari eksternal membuat sentiment mata uang garuda masih positif, sehingga hari ini rupiah berpeluang bisa menguat. Demikian seperti dikutip laporan Treasury MNC Bank.