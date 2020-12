JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar sebesar Rp2,55 triliun selama sepekan sejak 30 November-3 Desember 2020.

Direktur Eksekutif Komunikasi BI Onny Widjarnako mengatakan investor nonresiden di pasar keuangan domestik tercatat melakukan beli neto di pasar Surat Berharga Negara (SBN).

"Berdasarkan data seltemen (ytd), nonresiden di pasar keuangan domestik jual neto sebesar Rp142,56 triliun," kata dia di Jakarta, Jumat (4/12/2020).

Sementara itu, beli neto nonresiden di pasar keuangan domestik di pasar SBN tercatat sebesar Rp1,3 triliun. Sementara untuk jual neto di pasar saham sebesar Rp3,85 triliun

Sedangkan, premi Credit Default Swaps (CDS) Indonesia lima tahun turun ke 112,9 basis poin (bps) per 23 Juli 2020 dari 124,7 bps per 17 Juli 2020. CDS merupakan indikator yang sering digunakan dalam mengukur risiko suatu negara.

Selain itu, rupiah ditutup pada level Rp14.100 per dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir Kamis, 3 Desember 2020. Yield Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun turun ke level 6,18 persen. Indeks Dolar (DXY) melemah ke level 90,71, dengan yield US Treasury Note 10 tahun turun ke level 0,906%.

