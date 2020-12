JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akhirnya bertemu Deddy Corbuzier. Pertemuan keduanya terekam dalam video berdurasi 12 detik yang ditayangkan akun Twitter @corbuzier.

"@susipudjiastuti saya nunggu dimasakin steak. thank you for the dinner last night!!!!," demikian cuit Deddy dalam unggahannya, dikutip dari HarianJogja, Jumat (11/12/2020).

Pertemuan keduanya berlansung cukup cair. Deddy dan Susi tampak akrab sembari melemparkan candaan satu sama lalin.

Deddy sendiri bercerita bahwa dirinya sempat menjadi bulan-bulanan eks menteri tersebut di jagad media sosial.

"Wuih diomelin (Bu Susi) luar biasa," imbuh Deddy.

Sebelumnya, Susi menegur Deddy dalam cuitan di twitternya, terkait podcast Deddy bersama Effendy Gazali dalam kanal youtube Channel dengan judul "Saya menantang Susi Pudjiastuti. Ada apa antara Effendy Gazali dan Susi Pudjiastuti".

Susi menyebutkan agar Deddy agar membaca dan melakukan riset sebelum melakukan wawancara dengan narasumber.

Melalui cuitannya di media sosial Twitter, Susi menumpahkan kekesalannya dengan menyindir Effendi sekaligus Deddy Corbuzier selaku tuan rumah obrolan tersebut. “Ke depan pewawancara harus berhati-hati, jangan sampai narasumber cerita hoax ikut-ikutan. Jaman kini kalau mau searching berita berapa tahun ke belakang saja ada. Menggali sumber dan data berita yang akan diberitakan itu penting,” ujar Susi.