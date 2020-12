JAKARTA - Sebuah cincin yang diciptakan pria asal India berhasil memecahkan rekor dunia, Guinness World Records. Rekor didapatkan berkat 12.638 berlian kecil yang menghiasi cincin.

Disebut "The Marigold - The Ring of Prosperity", cincin dengan bentuk bunga dan pita bundar tebal ini memiliki berat lebih dari 165 gram.

Sang Pembuat Cinci Harshit Bansal mengatakan bahwa cincin tersebut tetap nyaman untuk dikenakan meskipun terdiri dari banyak berlian.

“Cincin ini dapat dikenakan dan nyaman,” kata Harshit Bansal, thehindu, Minggu (20/12/2020).

Bansal mengaku mendapatkan ide untuk menciptakan cincin tersebut pada dua tahun lalu. Saat itu, dia sedang belajar desain perhiasan di Kota Surat.

Dia juga mengatakan bahwa cincin tersebut merupakan proyek impiannya. Dibutuhkan waktu yang tidak sebentar sampai akhirnya Bansal berhasil menciptakan cincin tersebut.

Dirinya mengaku harus beberapa kali mengganti desain cincin ciptaannya.

“Target saya selalu lebih dari 10.000 berlian. Saya menghancurkan banyak desain dan konsep selama bertahun-tahun hingga akhirnya membidiknya, ”kata Bansal kepada AFP.

Dalam sebuah pernyataan perusahaannya, Renani Jewels mengatakan bahwa setiap kelopak kecil dalam desain bunga delapan lapis cincin itu unik. Namun, Bansal mengaku belum berencana untuk menjual desain cincin yang tak ternilainya itu. Ia mengatakan sudah menarik kembali permintaan dari calon pembeli. “Kami belum berencana menjualnya sekarang, Ini masalah kebanggaan bagi kami. Itu tak ternilai harganya,” ujarnya. Diketahui, rekor sebelumnya yang ditetapkan oleh Guinness World Records juga didapat oleh cincin asal India. Cincin tersebut memiliki 7.801 berlian.