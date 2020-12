JAKARTA – Rasa takut berlebihan merupakan penghalang terbesar untuk meraih kesuksesan. Rasa tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan dan kurangnya toleransi risiko.

Berekembangnya teknologi memaksa seseorang untuk beradaptasi. Jika tidak mampu menyesuaikan diri karena besarnya rasa takut, kesempatan besar tidak akan didapatkan dan harapan meraih kesuksesan akan hilang.

Dikutip dari CNBC Make It, Jakarta, Senin (28/12/2020), seorang futuris, pembicara utama tentang tren bisnis dan penulis buku terlaris Fast >> Forward dan Think Like a Futurist Scott Steinberg mengatakan bahwa rasa takut berasal dari 6 hal. Jika mampu mengubah perspektif dan belajar menaklukannya, kesuksesan bisa saja diraih di tahun 2021.

Berikut ini telah Okezone rangkum 6 hal yang harus ditaklukan supaya bisa meraih kesuksesan di tahun 2020.

1. Takut akan Perubahan dan Ketidakpastian

Baik dalam karir ataupun hubungan, terlalu takut dengan perubahan dan kepastian akan memiliki risiko tinggi tertinggal dan tidak dapat menyesuaikan diri.

Janganlah mencoba untuk meramal masa depan. Sebaiknya, coba pelajari suatu peristiwa yang dapat menyesuaikan dan membentuk diri agar lebih baik. Buatlah rancangan portofolio dalam rangka membentuk perubahan yang cerdas. Teruslah merevisi hal tersebut jika memiliki potensi dan informasi baru dalam diri.

2. Takut Diisolasi

Terkadang terasa tidak nyaman berada di perusahaan sendiri atau dibiarkan beroperasi tanpa dukungan dari orang lain, terutama di tengah pandemi.

Tapi ada cara untuk melangkah lebih maju. Ambil langkah-langkah kecil untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat dengan kolega, teman, dan anggota keluarga. Jadilah bagian dari tim, tetapi jangan lupa untuk membangun hubungan dengan diri sendiri.

3. Takut akan Konfrontasi

Memiliki interaksi pribadi atau profesional yang tidak bersahabat dengan orang lain seringkali bisa berakibat buruk, tetapi ketika kita selalu berusaha menghindari situasi ini, masalah tidak terselesaikan.

Coba tanyakan pada diri sendiri “Apa yang layak untuk waktu Anda, dan apa yang tidak?”. Kemudian, ambil langkah dan pikirkan cara terbaik untuk mengatasinya. Mulailah menanganinya langkah demi langkah dan perbarui strategi berdasarkan hasil yang Anda peroleh.

4. Takut Ditolak Permasalah ini tentunya dialami banyak orang. Cara mengatasinya adalah membangun dan mempertahankan kepercayaan diri untuk terus melangkah lebih maju. Jangan ragu untuk mencoba membangun rasa percaya diri karena keadaan akan terus berubah seiring perkembangan zaman. 5. Takut Kehilangan Kendali Penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan untuk tetap berada di atas segalanya dan mengelola keadaan sering kali berakar dari rasa takut kehilangan kendali. Alih-alih mempertanyakan kemampuan untuk memerintah atau beradaptasi dengan situasi yang tidak sesuai keinginan, terimalah kalau beberapa variabel tertentu memang diluar kendali diri dan fokuslah pada hal-hal yang mampu dikelola. 6. Takut Gagal Sasaran yang besar dan bermakna membutuhkan waktu untuk dicapai. Dalam proses mencapainya, mengalami ujian dan langkah yang macet tentunya akan dirasakan. Jangan takut mengalami kegagalan dalam bereksperimen, tetapi gunakan hal tersebut sebagai cara untuk menguji strategi dan solusi baru untuk mengoreksi jalan saat ingin mencapai kesuksesan. Hanya saja, jangan membuat kesalahan yang sama dua kali/