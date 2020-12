JAKARTA - PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I menyebut ada peningkatan jumlah penumpang pada libur Natal tahun 2020 dibandingkan periode sebelumnya. Di mana pada periode 18-29 Desember, tercatat jumlah penumpang di 15 bandara mencapai 1.230.488 penumpang.

Jumlah penumpang rata-rata per hari di bandara AP I pun mengalami kenaikan sebesar 5%. Di mana angka tertinggi terjadi pada 23-34 Desember dengan rata-rata 123.000 penumpang per hari.

Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan, penumpang pada periode H-1 hingga H-2 Natal memang menjadi yang tertinggi pada libur kali ini. Bahkan, jumlah rata-rata penumpang 123.000 per hari ini merupakan yang paling tinggi selama pandemi covid-19 ini berlangsung.

"Tapi kita mengalami kondisi per hari penumpang yang sangat tinggi itu ada di 23-24 Desember kemarin. Di mana per hari kita tembus 123.000 per hari di 15 bandara. Dengan kondisi 123.000 per hari, ini adalah trafik tertinggi di 15 bandara AP I selama pandemi covid," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Selasa (30/12/2020).

Hal ini membuktikan jika minat masyarakat untuk berpergian ke luar kota dengan menggunakan transportasi udara mulai mengalami kenaikan. Meskipun pemerintah melakukan pengaturan pengetatan persyaratan terbang dengan wajib rapid tes antigen dan PCR tes untuk rute penerbangan ke Bali.

"Namun demikian walaupun ada pengetatan kelihatannya dari sisi jumlah penumpang yang diangkut masih meningkat," ucapnya.

Tak hanya dari sisi penumpang, dari sisi pergerakan pesawat pun mengalami hal yang sama. Hal tersebut terlihat dari jumlah pesawat atau penerbangan tambahan (extra flight) yang mencapai 182 extra flight. Memang angka tersebut masih dibawah jumlah slot tambahan yang disediakan pada periode 18 Desember hingga 4 Januari 2021 yang mencapai 420 pergerakan pesawat. Namun hal tersebut tidak jadi masalah, karena masih ada waktu libur tahun baru hingga 4 Januari yang diprediksi juga akan bertambah lagi. "Untuk pelaksanaan Nataru ini dari 18-4 Januari 2020 ada rencana extra flight 420 movement pesawat, kami laporkan sampai 28 Desember ini realisasinya 182 extra flight, artinya persentasenya baru sekitar 43% namun tentu saja akan terus bertambah masih ada penerbangan extra flight sampai 4 januari jadi posisinya aka terus bertambah," jelasnya.