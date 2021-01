JAKARTA -- Awal tahun merupakan momen tepat untuk cek berbagai promo seru. Jangan sampai ketinggalan promo menarik dalam berbelanja online, baik untuk konsumsi pribadi ataupun peluang bisnis di momen awal tahun, memanfaatkan kenaikan tingkat konsumsi masyarakat selama Pandemi.

Dari berbagai tawaran promo, Kartu Kredit MNC Bank siap menebar diskon dan promo untuk menggenjot transaksi kartu kredit pada awal tahun ini.

Program promo dan diskon ditawarkan untuk berbagai transaksi sesuai kebutuhan ataupun keinginan nasabah.

Di awal tahun yang baru dimana masih dibayangi oleh virus corona (COVID-19), PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) sebagai unit usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), hadir memberikan kabar gembira dengan beragam keuntungan dan menemani kalian untuk memenuhi kebutuhan, tentunya bagi kalian yang ingin belanja tanpa harus datang ke lokasi.

Khusus untuk kalian pengguna Kartu Kredit MNC Bank ada Promo Spesial 1.1 New Year Sale MNC Bank x Shopee Diskon 8% hingga Rp50.000 berlaku dengan minimal pembelian Rp500.000.

Buat yang tertarik dengan promo spesial 1.1. New Year Sale tersebut, buruan catat kode promo diskonnya: MNCNYS untuk digunakan saat checkout via aplikasi. Ingat, kuota terbatas hingga siapa cepat dapat dan dapat digunakan mulai pukul 10.00-22.00 WIB setiap harinya hingga 17 Januari 2021.

Jangan sampai ketinggalan promo spesial dari MNC Bank x Shopee ini ya. Menariknya juga nih, kita bisa dapatkan barang impian dengan cicilan 0% dengan merchant terbaik yang bekerja sama, partner merchant diantaranya Mister Aladin, Bukalapak, Shopee, Apollo, Tokopedia, dinomarket, Prosehat, MNC Shop, elevenia, blibli, dekoruma, JD.id, lazada, electronic solution, syarat ketentuan lengkap bisa dicek di www.mncbank.co.id atau Call Center MNC Bank di 1500 188.

Dengan program-program tersebut, Card Product & Usage Head MNC Bank, Eva Dahlia berharap MNC Bank dapat memberikan kepuasan berbelanja yang aman dan nyaman bagi para nasabah Kartu Kredit,

"Untuk program e-commerce, MNC Bank juga akan selalu aktif menawarkan berbagai promo menarik kepada para pemegang kartu kredit sepanjang tahun 2021, termasuk turut serta aktif menyukseskan Hari Belanja Online Nasional [Harbolnas] mendatang," ujar Eva, Kamis (7/12/2021)

Jadi, sudahkah kalian memiliki Kartu Kredit MNC Bank? Yuk, cek barang incaran kamu di e-commerce dan merchant partner yang bekerjasama dengan MNC Bank. Raihlah diskon dan keuntungannya dengan mengajukan Kartu Kredit MNC Bank melalui fitur request eForm di aplikasi MOTION.

Untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan, jangan lupa menggunakan PIN di setiap transaksimu. Bagi kamu yang belum menggunakan PIN Kartu Kredit MNC Bank, segera buat PIN dengan kemudahan dari aplikasi MOTION. Iya semudah itu!

Unduh aplikasi MOTION di Appstore/Playstore sekarang untuk kemudahan transaksi dan akses informasi Kartu Kredit MNC Bank kamu! Kartu Kredit MNC Bank: Platinum, Gold, atau Motion, which suits you best?