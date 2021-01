JAKARTA – Harga rumah semakin hari semakin mahal. Hal ini membuat kalangan milenial terancam sulit membeli rumah. Namun jangan kecil hati, milenial juga bisa punya rumah kok.

Tapi harus diingat, membeli rumah tidak seperti beli handphone. Jadi harus perhatikan baik-baik. Dikutip dari Instagram Konsultan Keuangan Prita Ghozie berikut tips membeli rumah untuk para milenial.

1. Pahami Kemampuan Finansial

Kita mampu membeli rumah seharga 5x penghasilan dalam setahun. Asal kita paham betul bagaimana kondisi keuangan, rumah yang di idamkan pun bisa terbeli.

2. Pahami Kebutuhan

Selain itu juga perlu mempertimbangkan kondisi non finansial seperti;

- Beli landed house / apartemen

- Dekat dari orang tua / jauh

- Bangun sendiri / beli jadi

- Infrastrukturnya seperti apa

3. Siapkan Uangnya

Sebelum Anda memberanikan diri untuk membeli rumah, pastikan uangnya tersedia untuk:

- Siapkan uang muka

- Pastikan bisa bayar cicilan

- Siapkan dana mengisi rumah

Selain 3 kebutuhan di atas sudah dilaksanakan dengan baik. Waktunya untuk memikirkan Window Shopping property dan Developer. Tidak wajib, tidak perlu buru-buru memiliki property dan developer. Yang terpenting, "House is just house, but home is where your heart is," ujar Prita.