NEW YORK - Harga minyak beragam pada penutupan perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB), di tengah kekhawatiran permintaan akibat varian baru Virus Corona dan peluncuran vaksin yang lambat. Hal ini diimbangi sentimen bullish karena pemotongan pasokan minyak Arab Saudi dan turunnya persediaan minyak AS.

Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman Maret turun 14 sen menjadi USD52,20 per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Maret naik 35 sen menjadi USD55,88 dolar per barel di London ICE Futures Exchange.

"Pembatasan di sisi permintaan karena penguncian diimbangi oleh pengurangan pasokan yang cukup di sisi lain. Ini mencegah harga jatuh atau naik ke tingkat yang signifikan," kata Analis Energi Commerzbank Research Carsten Fritsch, dikutip dari Antara, Sabtu (30/1/2021).

Selain itu, paket stimulus ekonomi AS mungkin tidak datang cukup cepat untuk mendukung pasar. Di mana sebelumnya, Presiden AS Joe Biden mendesak kongres untuk mengambil tindakan cepat atas proposal bantuan Covid-19 senilai USD1,9 triliun.

"Tidak ada waktu untuk penundaan," kata Biden.

“Bisa memakan waktu satu tahun lebih lama untuk kembali ke pekerjaan penuh jika kita tidak bertindak dan tidak bertindak sekarang,” katanya. Jajak pendapat Reuters menunjukkan harga minyak diperkirakan akan melayang di sekitar level saat ini untuk sebagian besar tahun 2021 sebelum pemulihan memperoleh traksi k menjelang akhir tahun. Arab Saudi akan memangkas produksi sebesar satu juta barel per hari (bph) pada Februari dan Maret. Kepatuhan atas pembatasan produksi oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, yang dikenal sebagai OPEC+, meningkat pada Januari.