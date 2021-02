JAKARTA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti cukup sering membalas cuitan-cuitan yang dikirimkan oleh netizen. Mulai dari yang hanya iseng, hingga mengkritik.

Belum lama ini, Susi membuat tweet yang berisi tentang banjir.

“Selamat pagi semua quote for today: Banjir yg salah air, Panas yg salah matahari, Bokek yg salah uang, Saya bingung? Ke laut saja! Have a good day,” tulis akun @susipudjiastuti, Senin (22/2/2021).

Baca Juga: Dikirim 50 Ikan Cupang, Susi Pudjiastuti: Saya Pikir Cuma Baju Saja Warna-warni

Tweet yang dia buat ini dikomen oleh salah satu netizen dan menyebutnya nyinyir.

"Nyinyir tok kerjaannya bu ibu. Inget umur atuh," tulis akun @zeynab46.

Susi pun merespon komenan netizen yang menyebutnya nyinyir dengan memposting tangkapan layar cuitan tersebut. Disertai keterangan “Nih loh yang nyinyir”. Tweet tersebut pun banyak menuai respon netizen lain.

Baca Juga: Jakarta hingga Bekasi Kebanjiran, Susi: Banjir yang Salah Air? Ke Laut Saja!

"Kok nyinyir, kan dstu ibu susi tdk menunjukan untk orng lain, kecuali udah ad menyebutkan sebuah nama atau membalas komen org lain," tulis akun @nawiYL.

"lagi2 umur yang dibawa2, nyinyir kok ga elegant ya bu,,, tua energik, cantik, yaa bu susi," tulis akun @Innayaputri72.

"ngga bisa bedakan mana candaan mana nyinyiran. Orang tweet candaan dinyinyirin.! Nyinyir tereak nyinyir," tulis akun @BangAziz99.

Bahkan ada juga yang menuliskan bahwa netizen dengan akun @zeynab46 tersebut kurang makan ikan. "ini contoh yg jarang makan ikan bu," tulis akun @prabaswararnand. "ajak makan ikan dia bu supaya pintar," tulis akun @vema___. "mungkin dia perlu diajak piknik biar gk nyinyir terus hihi," tulis akun @megisober. "kurang makan ikan + sambel tuh bu wkw," tulis akun @irghmkg.