JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih tak berdaya pada perdagangan pagi ini. Rupiah berada di level Rp14.000-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jumat (26/2/2021) pada pukul 09.33 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah 77.5 poin atau 0,55% ke level Rp14.160 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.105 hingga Rp14.160 per USD.

Baca Juga: Rupiah Tak Berdaya, Dolar AS Pagi Ini Rp14.092

Sementara itu, yahoofinance mencatat rupiah melemah ke level Rp14.100 per USD. Di mana, dalam pergerakan harian Rp14.100 - Rp14.100 per USD.

Seperti diketahui, indeks dolar Amerika Serikat (AS) menguat dari level terendah dalam tujuh minggu terakhir di perdagangan Kamis. Hal ini setelah imbal hasil obligasi 10-tahun AS melonjak 1,6% menyusul tawaran lebih lemah dari perkiraan lelang utang pemerintah AS.

Baca Juga: Rupiah Menguat Lawan Dolar AS karena Sikap The Fed

Dolar naik 0,27% terhadap sekeranjang mata uang, setelah sebelumnya menurun sebanyak 0,26% menjadi 89,677 atau terendah sejak 8 Januari 2021.

Imbal hasil Treasury 10-tahun sebesar 1,55% atau naik 16 basis poin. Bahkan lonjakan imbal hasil obligasi hingga 1,6% pada sore hari ketika lelang uang kertas 7 tahun senilai USD62 miliar dipenuhi dengan permintaan yang lemah.

(fbn)