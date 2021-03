JAKARTA – Memiliki rumah dengan tampilan yang begitu-begitu saja dalam beberapa tahun mungkin akan terasa membosankan. Maka perlu dilakukan perubahan pada tampilan isi rumah agar terlihat lebih segar.

Menyegarkan tampilan rumah, tak harus mengubah keseluruhan dan menghabiskan biaya yang besar. Dengan sedikit sentuhan dan beberapa cara sederhana, suasana rumah yang baru bisa diciptakan.

Dilansir dari Real Simple, Jumat (5/2/2021), berikut ini beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menyegarkan kembali tampilan rumah, tanpa harus menghabiskan budget yang besar.

1. Atur Kembali Barang-Barang

Cara termudah untuk memperbarui rumah dengan anggaran terbatas adalah dengan mengatur ulang apa yang sudah dimiliki. Desainer interior Andrea Schumacher menyarankan untuk mulailah mengubah letak semua aksesori seperti pajangan, bingkai foto, pembatas buku, dan lainnya.

“Sortir aksesori berdasarkan warna, lalu atur ulang di ruangan dengan cara yang lebih seragam atau berwarna,” katanya.

2. Tambah Perlengkapan Baru

Membeli perlengkapan baru adalah saran populer untuk memperbarui tampilan rumah. Tidak perlu yang mahal, karena yang sederhana pun sudah dapat berdampak besar pada tampilan dan nuansa ruangan.

Misalnya, coba beli lampu tidur baru dengan warna yang menyenangkan, atau pasang tarikan logam di laci kamar mandi. Di dapur atau ruang tamu, coba perbarui perlengkapan lampu.

3. Coba DIY

Memperbarui furnitur yang sudah dimiliki adalah salah satu cara termurah dan paling efektif untuk memberi tampilan baru pada rumah. Meskipun DIY (Do It Yourself) bukan solusi termudah, tapi ini bisa pekerjaan yang menyenangkan dan hemat.

"Memperbaiki dan memperbaiki apa yang sudah Anda miliki adalah cara yang bagus untuk menghemat banyak uang," kata pakar kehidupan ramah lingkungan Sara Tetreault.

4. Warnai Pintu Mengubah warna pintu akan memberikan perubahan besar dalam tampilan rumah. Pikirkan warna lain untuk pintu, selain putih dan coklat. Tak ada salahnya memberi sedikit warna berani. "tambahkan percikan warna dengan mengecat pintu interior dengan rona yang berani," kata pakar Leah Ingram. 5. Menambah Pencahayaan Desainer Interior Anton Michael menyarankan untuk menambah pencahayaan dengan membuka jendela. Selain cahaya yang masuk akan lebih banyak, membuka jendela juga dapat membuat udara di dalam ruangan menjadi lebih segar.