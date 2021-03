JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi melakukan kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat (AS) untuk memperkuat hubungan dagang Indonesia dan AS. Mendag Lutfi menegaskan Pemerintah Indonesia akan terus memperkuat hubungan ekonomi dengan AS sebagai mitra dagang utama.

"Dengan demikian, diharapkan target nilai ekspor Indonesia ke AS sebesar USD60 miliar (setara setara Rp864 Triliun, kurs Rp14.400 per USD) pada 2024 dapat tercapai," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/3/2021).

Baca Juga: Perkuat Hubungan Dagang, Mendag Minta Investasi AS di Indonesia Ditambah

Dalam kunjungan itu, Mendag Lutfi juga bertemu secara virtual dengan para pengusaha yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council (USABC). Mendag Lutfi dan perwakilan USABC membahas berbagai isu perdagangan dan investasi, serta tren perdagangan global.

"Kami sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi Indonesia-AS ke level berikutnya," ungkap Mendag Lutfi.

Mendag Lutfi juga menjelaskan mengenai prioritasnya selaku Menteri Perdagangan, kondisi perekonomian Indonesia, dan potensi investasi di berbagai sektor di Indonesia.

Baca Juga: Jabar Juara! Ridwan Kamil Melepas Ekspor 20 Ton Teh ke Uni Emirat Arab

Selain itu, Mendag Lutfi mengadakan pertemuan virtual dengan anggota dan dewan penasihat The United States-Indonesia Society (USINDO). Pertemuan dibuka Presiden USINDO, David Merrill.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Acting Assistant Secretary of Secretary of State for East Asia and Pacific Affairs, Dubes Sung Kim. Sejumlah hal disampaikan Mendag Lutfi, antara lain tantangan di masa depan dan kerja sama yang dapat dilakukan kedua negara untuk mendorong pemulihan ekonomi pasca-Covid-19.

(fbn)