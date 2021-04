JAKARTA - Harga cabai rawit merah yang sempat naik tajam mulai berangsur turun. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan harga cabai turun, namun belum sampai pada harga normal.

"Harga cabai rawait sudah mulai turun dari Rp130 ribu per kg menjadi ke Rp100 ribu per kg, tapi harga ini belum pada posisi normal yaitu Rp35-40 ribu per kg," katanya kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (6/4/2021).

Dia menjelaskan turun harga cabai saat ini dipengaruhi oleh panen raya yang sudah terjadi. Sehingga stok cabai saat ini sudah mulai banyak.

"Harga cabai rawit sudah turun karena stok dari petani sudah mulai masuk," terangnya

Namun meski begitu, dia memastikan bahwa harga cabai akan naik lagi menjelang bulan puasa. Pasalnya, cabai merupakan salah satu komoditi pangan yang juga banyak di cari oleh masyarakat. "Cabai merupakan salah satu komoditi yang harganya naik saat menjelang Lebaran," terangnya.