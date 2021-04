TANGERANG - Menjelang Ramadhan1442 Hijriah, harga komoditas hingga kebutuhan pokok di Kabupaten Tangerang cenderung stabil. Namun, ada sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga seperti daging sapi, hingga telur ayam negeri.

"Jelang bulan Ramadhan, harga kebutuhan pokok relatif stabil. Hanya memang ada fluktuasi kenaikan harga, walaupun tidak signifikan dan ini terjadi di daging sapi, telur ayam hingga cabai merah," ujar Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar pada Senin (12/4/2021).

Zaki menilai kenaikan harga tersebut tidak terlalu signifikan mengingat setiap ramadhan beberapa kebutuhan pangan mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga saat ini juga tidak menyebabkan kelangkaan barang di pasar, sehingga stok bahan pangan dipastikan cukup.

"Ini hal biasa, yang penting ketersediaan stoknya, baik itu daging fresh dan beku, itu (harus) aman, apalagi ayam, telur, ikan dan beras," ujarnya.

Untuk daging sapi, dari yang sebelumnya Rp90 ribu, mengalami kenaikan harga sekitar Rp10 hingga Rp15 ribu per kilogram. Lalu, telur ayam negeri dari yang sebelumnya Rp23 ribu, mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingg Rp1.500 per kilogram. Dan, harga cabai merah yang kini berkisar Rp60 hingga Rp70 ribu per kilogramnya.

Jika nanti harga kebutuhan pokok melambung tinggi, maka Pemkab Tangerang akan berkoordinasinya dengan instansi terkait untuk menggelar operasi pasar. "Biasanya jelang Idul Fitri itu, harga naik, dan kalai kenaikannya signifikan, kita akan proteksikan operasi pasar," ungkapnya.