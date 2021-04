JAKARTA - Kementerian Perdagangan merilis perkembangan harga rata-rata nasional untuk sejumlah kebutuhan barang pokok per 13 April 2021.

Untuk daging sapi berada dijual sebesar Rp124.500 per kilogram.Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp4.500.

Sedangkan untuk harga berbagai macam cabai sudah menurun. Untuk cabai merah keriting berada di level Rp50.000 per kilogram, cabai merah besar Rp51.300 per kilogram. Sementara Rawit merah Rp82.000 per kilogram.

Untuk beras medium dijual Rp10.600 per kilogram . Di beras medium ada beberapa kategori. Untuk reg A: Rp10.100 /kg, reg B: Rp10.890/kg,req C Rp11.940/ kg

Sementara untuk beras premium dikisaran harga Rp12.400 per kilogram. Untuk reg A : Rp11.680/kg, reg B : Rp12.920/kg,req C Rp12.430/ kg.

Kemudian untuk kebutuhan lainnya ada daging Ayam ras Rp36.900 /kg, telur ayam ras Rp25.900/kg, kedelai Rp11.900 / kg, Tepung terigu Rp10.200/ kg. Dan gula Rp13.200/kg.

Lalu untuk bawang merah, Rp32.900/kg, bawang putih grade A : Rp29.000 dan grade B : Rp28. 500/kg. Terakhir ada minyak goreng, dengan kategori curah : Rp12.700/liter, Premium : Rp15.300/liter dan Sederhana : Rp13.600/per liter.

