DEPOK – Jelang Ramadhan, harga bahan pangan di pasar tradisional di Kota Depok terpantau cenderung stabil. Namun, ada beberapa bahan pangan yang mengalami kenaikan seperti telur ayam, daging sapi, hingga minyak goreng.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Senin (12/4/2021), suasana di salah satu pasar tradisional di kawasan Depok, Pasar Depok Jaya, cukup ramai. Terdapat banyak pengunjung yang mendatangi kios pedagang sayur, daging sapi atau ayam, dan bumbu-bumbu masakan.

Salah seorang pedagang Warsiti mengaku, harga telur ayam negeri dan daging sapi sudah mulai naik dari minggu lalu. Kenaikan itu masih terus berlanjut sampai dengan hari ini.

“Kemarin daging masih Rp140.000, hari ini baru banget naik jadi Rp150.000 per Kg. Telur juga naik hari ini udah Rp25.000 per kg, kemarin masih Rp23.000 per kg. Kalau minyak goreng udah ada sebulan-an naik,” kata Warsiti kepada MNC Portal Indonesia, Senin (12/4/2021).

Lalu, salah satu pembeli, Yanti menilai, kenaikan harga bahan pangan jelang Ramadhan merupakan suatu hal yang biasa terjadi. Menurutnya, kenaikan ini tidak terlalu berpengaruh.

“Kalau harga pada naik mau puasa gini sudah biasa, hampir setiap tahun juga begitu kan. Alhamdulillah naiknya tidak terlalu besar banget. Masih bisa dibilang wajar lah,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, harga cabai rawit merah terpantau masih cukup tinggi. Saat ini cabai rawit merah menyentuh angka Rp100.000 per Kg. Kemudian, harga cabai rawit hijau dan cabai merah saat ini berada di kisaran Rp60.000 hingga Rp70.000 per Kg. Selain itu, harga bawang merah dan bawang putih masih di kisaran Rp45.000 per Kg.