JAKARTA - Saat ini pemerintah tengah mendorong berbagai sektor untuk melakukan transformasi digital. Salah satu yang didorong adalah sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mendorong agar para pelaku UMKM dapat onboarding go digital. Ditargetkan pada 2030 sudah ada 30 juta UMKM yang sudah terdigitalisasi.

Baca juga: Siap-Siap Pencairan BLT UMKM 2021 Tahap Dua

"Pemerintah akan terus mendorong pelaku UMKM untuk on board ke digital. Sebelumnya melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dimana 11,7 juta UMKM onboarding go digital. nah diharapkan tahun 2030 jumlah UMKM yang go digital diharapkan mencapai 30 juta." kata Airlangga dalam sambutannya di sebuah Webinar, Jumat (23/4/2021)

Ia menjelaskan, bahwa saat ini UMKM berkontribusi tidak kurang dari 61 persen terhadap PDB ekonomi nasional. Serta mampu menciptakan 97 persen dari lapangan pekerjaan. Untuk itu UMKM harus didorong go digital agar lebih berkembang.

Baca juga: BLT UMKM Diyakini Bisa Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2021

"Saat ini dari 60 juta UMKM yang ada di Indonesia yang baru mampu mengikuti digitalisasi hanya sebanyak 13 persen." terangnya.

Untuk mendukung UMKM, lanjut Airlangga, pemerintah telah melakukan optimalisasi potensi UMKM dengan digitalisasi UMKM. Kemudian pemberian stimulus bagi UMKM yang sudah digitalisasi. Ia menambahkan, saat pandemi covid-19 konsumen baru yang memanfaatkan ekonomi digital meningkat sebesar 37 persen. Dan dari Jumlah tersebut 93 persen konsumen akan tetap memanfaatkan ekonomi digital meski pandemi telah usai. "Untuk itu perkembangan ekonomi digital perlu didukung untung mencapai target - target tersebut." tandasnya.