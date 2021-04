JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali bergerak melemah pada pembukaan perdagangan pagi ini. Rupiah mendekati level Rp14.500-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Selasa (27/4/2021) pada pukul 09.45 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange melemah tipis 27 poin atau 0,19% ke level Rp14.512 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.490 hingga Rp14.514 per USD.

 Baca juga: Kasus Covid-19 di Perkantoran Meningkat, Rupiah Tak Bergerak

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah pada level Rp14.494 per USD. Dalam pergerakan harian Rupiah berada di Rp14.494- Rp14.494 per USD.

Rupiah berpotensi melemah terhadap dollar AS Hari ini karena yield Treasury AS kembali naik ke Atas 1,6% menjelang pengumuman hasil Rapat kebijakan moneter bank Sentral AS pada Kamis dinihari nanti.

 Baca juga: Rupiah Melemah Tipis Dekati Rp14.500/USD

Pengamat Pasar Keuangan Ariston Tjendra mengatakan ini berada Di kisaran 1,63%.

"Ekspektasi bahwa the Fed akan memberikan gambaran pemulihan ekonomi dan kenaikan inflasi yang lebih positif kemungkinan mendorong kenaikan yield ini," kata Ariston di Jakarta, Rabu (28/4/2021). Selain itu membaiknya data survey tingkat keyakinan konsumen AS bulan April juga membantu mendorong penguatan dollar AS karena prospek pemulihan ekonomi. Indeks dollar terlihat menguat tipis Pagi ini. "Potensi pelemahan rupiah ke kisaran 14530 dengan potensi support Di kisaran 14460," tandasnya.