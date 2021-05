JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menguat pada perdagangan hari ini. Rupiah pagi ini menguat di kisaran Rp14.400-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Kamis (6/5/2021), pada pukul 09.06 WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 17,5 poin atau 0,12% ke level Rp14.417 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.415 hingga Rp14.421 per USD.

Baca Juga: Rupiah Melemah Tipis ke Rp14.450/USD Imbas Investor Berhati-hati

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah di kisaran Rp14.435 per USD. Rupiah bergerak di Rp14.435-14.435 per USD.

Sebelumnya, Dolar AS melemah pada perdagangan Rabu, setelah sebelumnya menyentuh level tertinggi lebih dari dua minggu. Dolar AS melemah karena data ekonomi AS menurun dari yang diharapkan dan para investor tengah menanti laporan pekerjaan utama pada akhir minggu ini.

Baca Juga: Rupiah Melemah, Tak Sanggup Lihat Ekonomi RI Minus 0,74%

Laporan Ketenagakerjaan Nasional ADP mencatat bahwa gaji pekerja swasta AS naik paling tinggi dalam tujuh bulan pada April. Data ADP menunjukkan perusahaan meningkatkan produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan di tengah pengeluaran pemerintah yang besar dan meningkatnya vaksinasi Covid-19.

"Hal itu tentu mengkhawatirkan bagi pedagang dolar AS dan menahan untuk memulihkan posisi dolar yang panjang menjelang penggajian non-pertanian," kata Direktur Pelaksana BK Asset Management, Kathy Lien.

(fbn)