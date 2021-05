JAKARTA - Wall Street bervariasi pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), dengan indeks S&P 500 dan Dow berakhir lebih tinggi di tengah musim laporan keuangan yang sebagian besar optimis, sementara Nasdaq berada di bawah tekanan dari penurunan beberapa saham pertumbuhan tinggi, karena rotasi ke saham siklikal berlanjut.

Indeks Dow Jones Industrial Average terangkat 238,38 poin atau 0,70%, menjadi berakhir di 34.113,23 poin. Indeks S&P 500 terkerek 11,49 poin atau 0,27%, menjadi ditutup pada 4.192,66 poin. Indeks Komposit Nasdaq merosot 67,56 poin atau 0,48% menjadi menetap di 13.895,12 poin, dilansir dari Antara, Selasa (4/5/2021).

Enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona hijau, dengan sektor energi melonjak 2,91%, memimpin kenaikan. Sektor consumer discretionary tergelincir 0,66%, merupakan kelompok dengan kinerja terburuk.

Sektor S&P 500 yang sensitif terhadap ekonomi seperti kebutuhan pokok konsumen, energi, dan material mengungguli sektor saham pertumbuhan perumahan, termasuk layanan teknologi dan komunikasi.

Persentase untung terbesar di S&P 500 adalah perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes, yang melonjak 8,0%. Pengecer pakaian juga ditutup menguat, dengan saham Gap Inc melonjak 7,1% dan Foot Locker Inc naik 4,1%.

"Semua saham ternama yang memperoleh keuntungan besar hari ini adalah hasil dari optimisme pembukaan kembali ekonomi, dan orang-orang keluar dari rumah menghabiskan uang untuk berbagai hal," kata Michael James, direktur pelaksana perdagangan ekuitas di Wedbush Securities.

"Kami telah melihat sedikit perubahan dalam kecepatan value stocks mengungguli saham pertumbuhan (growth stocks) tahun ini," kata Rod von Lipsey, direktur pengelola di UBS Private Wealth Management.

Indeks Nasdaq turun karena saham teknologi megacap, termasuk Amazon.com Inc, Alphabet Inc, Facebook Inc dan Microsoft Corp, diperdagangkan lebih rendah meskipun hasil keuangan mereka sebagian besar optimis.

Dengan lebih dari separuh perusahaan S&P 500 telah melaporkan keuanganan mereka sejauh ini, laba sekarang diperkirakan melonjak 46% pada kuartal pertama, dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan 24% pada awal April, menurut data IBES dari Refinitiv. Sekitar 87% dari perusahaan juga melaporkan laba per saham di depan perkiraan analis.

"Sekarang ini adalah kuartal keempat berturut-turut dari laba yang benar-benar perkiraan yang menghancurkan," kata Ross Mayfield, analis strategi investasi di Baird. "Saya pikir akan terus meremehkan seberapa kuat reli ini dan seberapa kuat ekonomi rebound."

Penghasilan yang kuat, peningkatan data ekonomi, stimulus fiskal, dan sikap ultra akomodatif Federal Reserve telah mendukung pasar, mendorong indeks S&P 500 dan Nasdaq ke rekor tertinggi minggu lalu.

Aktivitas manufaktur AS tumbuh lebih lambat pada April, kemungkinan dibatasi oleh kekurangan input di tengah permintaan yang terpendam karena meningkatnya vaksinasi dan stimulus fiskal besar-besaran.

Data penggajian non-pertanian Departemen Tenaga Kerja, yang dijadwalkan akan dirilis pada Jumat (7/4), diperkirakan akan menunjukkan peningkatan penambahan pekerjaan pada April.

Penurunan terbesar adalah Estee Lauder, yang anjlok 7,9% setelah pembuat kosmetik itu meleset dari perkiraan analis untuk penjualan kuartal ketiga.

Peraih keuntungan terbesar di Nasdaq 100 adalah Ebay Inc, yang melonjak 4,2% setelah perusahaan e-commerce mengatakan terbuka untuk menerima mata uang kripto di masa depan. T-Mobile, Uber, Lyft, Square, Peloton dan Pfizer siap untuk melaporkan hasil keuangan mereka pekan ini.