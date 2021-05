PALEMBANG - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memantau ketersediaan pupuk di Gudang Pusri Palembang, Sumatera Selatan. Dirinya pun mendukung produsen pupuk dalam negeri untuk berkembang dan merambah pasar ekspor.

Mentan mendukung rencana anak usaha holding PT Pupuk Indonesia, PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri), membangun pabrik baru Pusri III-B di Palembang.

“Saya setuju Pusri terus berkembang, negeri ini butuh pupuk yang baik ke depan,” kata Syahrul, dikutip dari Antara, Sabtu (29/5/2021).

Baca Juga: Mentan Kawal Penyaluran Pupuk Subsidi Lebih Tepat Sasaran

Dia mengatakan pupuk sebenarnya bukan hanya dibutuhkan secara nasional tapi negara lain yang memproduksi beras.

“Artinya bisa diekspor ke depannya pupuk Pusri ini bisa diekspor,” kata Syahrul.

Baca Juga: Mentan Ungkap Adanya Permainan Distributor Pupuk

Sementara itu, Direktur Utama PT Pusri Tri Wahyudi Saleh mengatakan Pusri merencanakan pabrik baru tersebut mulai pekerjaan konstruksi pada 2021.

Pembangunan Pabrik Pusri III-B ini dinilai sudah sangat layak mengingat Pusri III dan Pusri IV sudah boros pada penggunaan energi karena dibangun sekitar 40 tahun lalu.

Menurutnya, revitalisasi pabrik ini juga untuk membantu pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Pabrik Pusri III-B ini nantinya berkapasitas sebesar 2.000 ton amoniak per hari atau 660.000 ton per tahun untuk amoniak, kemudian 3.500 ton urea per hari atau 1.155.000 ton per tahun.

Jika dibandingkan dengan Pabrik Pusri III dan Pusri IV (existing), teknologi yang digunakan pada Pabrik Pusri III-B ini merupakan teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Pabrik ini dapat menghemat konsumsi gas bumi sebesar kurang lebih 10 MMBTU per ton urea sehingga diharapkan dapat menghemat biaya gas hingga Rp 1,5 Triliun per tahun.

Dengan pembangunan Pabrik Pusri III-B diharapkan dapat memenuhi tanggung jawab Pusri untuk selalu memastikan kecukupan pasokan pupuk bagi petani dalam negeri.