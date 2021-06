JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat pada perdagangan pagi ini. Rupiah berada di level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Jakarta, Rabu (2/6/2021), pada pukul 09.37WIB, Rupiah pada perdagangan spot exchange menguat 9,5 poin atau 0,07% ke level Rp14.270 per USD. Rupiah bergerak di kisaran Rp14.252 hingga Rp14.271 per USD.

Sementara itu, yahoofinance mencatat Rupiah di kisaran Rp14.289 per USD. Rupiah bergerak di Rp14.289-14.289 per USD.

Sebelumnya, dolar AS menguat tipis terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB). Penguatan dolar AS setelah data manufaktur AS menunjukkan kenaikan aktivitas yang lebih kuat dari perkiraan, bahkan ketika kekurangan tenaga kerja dan kurangnya bahan baku membebani produksi.

Indeks dolar merangkak naik 0,35 persen menjadi 89,822, tetapi jauh dari tertinggi Jumat (28/5/2021) di 90,447, ketika ukuran inflasi AS yang diawasi ketat oleh Federal Reserve membukukan kenaikan tahunan terbesar sejak 1992.

(dni)