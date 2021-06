JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat pada perdagangan hari ini. Technical Analyst NH Korindo Sekuritas Dimas Pratama mengatakan, jika dicermati secara teknikal, IHSG di level 6.000 – 6.100 merupakan area distribusi.

“Kita melihat kenaikan yang sudah terjadi dua minggu terakhir dari level 5.800 ke 6.100 yang sempat terjadi minggu lalu, itu memang merupakan siap-siap untuk profit taking,” tuturnya dalam acara 2ND Session Closing Market IDX Channel, Rabu (9/6/2021).

Menurut Dimas, kondisi saat ini memang untuk trading jangka pendek. Dia menjelaskan, market juga masih menunggu berbagai sentimen, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Salah satunya, yakni data inflasi dari Amerika Serikat (AS).

“Sentimen dari luar terkait dengan inflasi dan juga tapering off yang kemungkinan di Amerika ya. Tapi kalau kita lihat, The Fed masih melakukan dovish di mana akan menaikkan suku bunga di 2023. Jadi, memang sifatnya investor masih wait and see dulu,” ujar dia.

Sementara itu pada penutupan sesi perdagangan hari ini, sejumlah penguatan dan pelemahan juga terjadi di beberapa indeks lainnya. MNC36 naik 0,18 persen ditutup di level 302.56, JII turun 0,26 persen ditutup di level 564,06, dan LQ45 naik 0,46 persen dan ditutup di level 898,91.

(dni)