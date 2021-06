JAKARTA - Melakukan perbaikan dan renovasi rumah sendiri adalah cara yang tepat untuk menghemat uang dan mengendalikan prosesnya. Beberapa perbaikan dan perombakan favorit DIY (do it yourself) seperti mengecat, memasang lantai papan, mengganti outlet listrik, dan lain sebagainya.

Sejumlah pekerjaan lain mungkin tampak tidak ramah DIY pada awalnya, tetapi sebenarnya tidak begitu. Pekerjaan tersebut mungkin bisa dinikmati sebagai tantangan atau untuk mempelajari keterampilan perbaikan rumah baru.

Berikut beberapa perbaikan rumah yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemilik rumah sendiri, dilansir dari The Spruce, Sabtu (12/6/2021).

Gantung Drywall

Menggantung lembaran drywall, atau papan dinding, adalah pekerjaan sederhana. Alih-alih membayar pekerja untuk melakukan pekerjaan yang relatif mudah ini, pemilik dapat melakukannya sendiri atau dibantu dengan pasangan, sehingga perbaikan rumah akan lebih hemat.

Pasang Pipa PEX

Jika belum pernah memasang pipa ledeng tetapi selalu penasaran untuk melakukannya, pipa PEX mungkin bisa menjadi hal yang tepat untuk memulai. Pipa PEX adalah pipa plastik fleksibel yang terhubung dengan fitting push-fit atau dengan cincin crimp.

Lakukan Pekerjaan Listrik Sendiri

Banyak pemilik rumah mungkin tidak menyadari bahwa mereka dapat bekerja pada sistem kelistrikan mereka sendiri, bahkan untuk proyek yang terlibat seperti kabel dapur atau kamar mandi sepenuhnya atau menjalankan sirkuit baru. Namun, beberapa proyek seperti pengerjaan berat atau pemasangan panel servis baru, sebaiknya diserahkan kepada teknisi listrik berlisensi.

Pasang Lantai Papan

Beberapa proyek rumah lainnya sama ramahnya adalah memasang lantai papan. Lantai papan, baik dalam bentuk vinil atau laminasi, menghubungkan sisi ke sisi dengan sambungan lipat dan kunci. Karena ini adalah lantai mengambang, mereka dipasang langsung di atas subfloor atau lapisan bawah tanpa lem atau paku.

Merombak Kamar Mandi Kecil Jika tertarik memasang keramik lantai misalnya, inilah kesempatan untuk melakukannya dalam skala kecil. Memasang meja rias kamar mandi dan memasang pipa ledeng dapat dilakukan dalam satu atau dua hari. Pekerjaan listrik, kipas pembuangan kamar mandi, dan pencahayaan. Ketika selesai merombak, keterampilan tersebut dapat diterapkan ke bagian rumah lainnya. Pasang Pintu Interior Pintu eksterior adalah proyek pemasangan yang rumit karena harus kedap cuaca dan dipasang dengan sempurna dan cenderung berat. Sebaliknya, pintu interior ringan dan mudah ditangani oleh satu orang. Tidak masalah dengan cuaca. Membangun Pagar Beberapa pemilik rumah mungkin terkejut mengetahui betapa mudahnya membangun pagar. Bagian tersulit adalah menggali lubang tiang pagar, tetapi bisa diselesaikan dengan sewa penggali lubang pagar yang memotong tanah yang paling keras. Setelah menempatkan tiang empat kali empat ke dalam lubang, merekatkannya di tempatnya sangat mudah. Cukup tuangkan beton kering di sekitar tiang, tambahkan air, dan biarkan beton mengeras.