JAKARTA – Didasarkan pada Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita, Amerikat Serikat (AS) dan Eropa mencatatkan diri sebagai negara terkaya di dunia. Bahkan, ada negara di Asia Tenggara yang masuk dalam daftar 10 negara terkaya di dunia.

Akan tetapi, dalam daftar tersebut tidak ada negara di Amerika Selatan dan Afrika. Meski menempatkan posisi nomor satu dalam total PDB, namun Amerika Serikat (AS) tidak menempati posisi pertama sebagai negara terkaya.

Menariknya, dikutip dari Visual Capitalist, sejumlah negara dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit memiliki PDB per kapita yang tinggi. Sebagai contoh, Islandia dengan PDB per kapita 57.189 dolar AS tetapi populasinya hanya sekitar 342.000 orang.

Berikut 10 negara terkaya di dunia tahun ini yang dirangkum Okezone di Jakarta.

1. Luksemburg

PDB per kapita sebesar 109.602,32 dolar AS atau sekitar Rp1,56 miliar. Salah satu industri teratas di negara ini adalah perbankan dan layanan keuangan.

2. Swiss

PDB per kapita Swiss sebesar 81.867,46 dolar AS atau sekitar Rp1,16 miliar. Ekonomi di negara yang dikenal dengan cokelatnya tersebut didukung sektor perbankan, layanan keuangan, dan pertanian.

3. Irlandia

PDB per kapita Irlandia sebesar 79.668,50 dolar AS atau sekitar Rp1,13 miliar. Sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan serta sektor farmasi menjadi kontributor ekonomi Irlandia.

4. Norwegia

PDB per kapita Norwegia senilai 67.988,59 dolar AS atau sekitar Rp967,3 juta. Industri terbesar di negara ini adalah minyak dan gas bumi. Selain itu, tenaga air, dan makanan laut.

5. Amerika Serikat PDB per kapita negara Paman Sam mencapai 63.051,40 dolar AS atau sekitar Rp897,1 juta. Adapun industri teratas di negara Paman Sam, yakni real estat, perawatan kesehatan, dan teknologi. 6. Singapura PDB per kapita negara Asia Tenggara ini sebesar 58.483,96 dolar AS atau sekitar Rp832,1 juta. Pengerek ekonomi di negara Singapura, yakni jasa keuangan, manufaktur, serta minyak dan gas. 7. Denmark PDB per kapita Denmark sebesar 58.438,85 dolar AS atau sekitar Rp828,6 juta. Penopang ekonomi salah satu negara paling bahagia di dunia ini adalah industri jasa, perdagangan, dan manufaktur. 8. Islandia PDB per kapita Islandia sebesar 57.189,03 dolar AS atau sekitar Rp813,66 juta. Sektor industri teratas di negara ini adalah jasa, manufaktur, konstruksi, dan utilitas. 9. Qatar PDB per kapita Qatar sebesar 52.751,11 dolar AS atau sekitar Rp750,5 juta. Mesin ekonomi negara di Timur Tengah ini adalah minyak dan gas alam. Sementara sektor nonmigas yang mendukung pendapatan negara, yakni manufaktur, konstruksi, dan jasa keuangan. 10. Australia PDB per kapita Australia sebesar 51.885,47 dolar AS atau sekitar Rp738,2 juta. Sektor jasa, termasuk pariwisata, pendidikan, dan jasa keuangan, serta tambang adalah penggerak utama ekonomi negara ini. Negara dengan ekonomi terkaya di dunia kemungkinan besar akan bertahan di masa mendatang, dengan beberapa di antaranya diperkirakan mengalami pertumbuhan yang stabil.