JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melemah pada perdagangan pagi ini. Rupiah tidak beranjak dari level Rp14.200-an per USD.

Melansir Bloomberg, Jakarta, Selasa (15/6/2021), Rupiah dibuka melemah 34 poin atau 0,24% ke level Rp14.231 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pada hari ini diperkirakan Rp14.207 sampai Rp14.240 per USD.

Sementara itu, di Yahoo Finance, Rupiah bergerak pada level Rp14.220 per USD. Dengan perkiraan pergerakan hari ini di level Rp14.220-Rp14.220 per USD.

Sebelumnya, dolar AS bergerak datar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena para investor menunggu pertemuan Federal Reserve (Fed) AS yang sangat dinantikan pekan ini, yang mungkin mengindikasikan perubahan dalam prospek kebijakan moneter AS.

Pasar mata uang bergerak dalam kisaran ketat dengan volatilitas menunjukkan aliran ke posisi terendah multi-tahun setelah angka inflasi yang kuat minggu lalu dan pertemuan Bank Sentral Eropa (ECB) yang dovish gagal mengeluarkan mata uang dari level perdagangan baru-baru ini. Indeks dolar yang mengukur greenback terhadap sekeranjang enam mata uang utama saingannya, hampir datar hari ini di 90,512. Minggu lalu, indeks menguat 0,4 persen, perubahan mingguan terbesar dalam lima minggu.