JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kian melemah pada perdagangan pagi ini. Rupiah melemah ke level Rp14.250 per USD.

Melansir Bloomberg, Jakarta, Rabu (16/6/2021), Rupiah dibuka melemah 25 poin atau 0,18% ke level Rp14.250 per USD. Adapun pergerakan Rupiah pada hari ini diperkirakan Rp14.235 sampai Rp14.250 per USD.

Baca Juga: Update Corona 15 Juni 2021: Positif 1.927.723 Orang, 1.757.641 Sembuh & 53.280 Meninggal 

Sementara itu, di Yahoo Finance, Rupiah bergerak pada level Rp14.241 per USD. Dengan perkiraan pergerakan hari ini di level Rp14.241-Rp14.241 per USD

Pengamat Pasar Keuangan Ariston Tjendra mengatakan, pasar mewaspadai kemungkinan Bank Sentral AS akan memulai diskusi soal pengurangan pembelian obligasi AS sebagai salah satu bentuk pengetatan moneter karena tingkat inflasi yang meningkat tajam di AS.

"Hal ini mendorong penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya," kata Ariston.

Selain itu, kenaikan kasus covid-19 yang telah memicu siaga 1 di sejumlah wilayah di Tanah Air juga memberikan tekanan ke rupiah. Pengetatan aktivitas ekonomi karena peningkatan kasus ini bisa menghambat pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Di sisi lain, surplus neraca perdagangan Indonesia yang sesuai ekspektasi, bisa membantu menahan pelemahan Rupiah. "Potensi pelemahan ke kisaran Rp14.270, dengan potensi support di kisaran Rp14.200," katanya.