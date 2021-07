JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa pelaksanaan protokol kesehatan dan kecepatan dalam mencapai kekebalan imunitas adalah kunci agar covid dapat dikendalikan. Selain itu di saat yang sama momen pemulihan ekonomi bisa tetap dipertahankan.

“Akselerasi vaksinasi menjadi syarat yang sangat penting,” katanya seusai Sidang Kabinet Paripurna, Senin (5/7/2021).

Dia pun mengatakan untuk mengakselerasi tersebut maka target vaksinasi di bulan Agustus nanti bisa mencapai 2 juta per hari hari. Bahkan jika ingin kekebalan komunal bisa dicapai sebelum akhir tahun 2021 maka vaksinasi per hari harus sebanyak 3 juta per hari di bulan Oktober hingga November.

“Bahkan kalau kita ingin menyelesaikan sebelum akhir tahun ini maka diperlukan vaksinasi hingga 3 juta per hari pada periode Oktober sampai November. Ini sebuah target yang luar biasa tinggi,” ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kerja sama seluruh pihak harus dilakukan untuk meningkatkan target vaksinasi ini. Bahkan vaksinasi perlu dilakukan pagi hingga malam hari dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada.

“Dan bahkan vaksinasinya bisa dijalankan pagi, siang dan malam hari dengan menggunakan seluruh sumber daya. Baik yang ada di kementerian/lembaga, TNI, Polri BKKBN sampai dengan dinas-dinas dan pemda. Ini yang akan menjadi syarat penting untuk menjaga ketahanan masyarakat dari covid namun disisi lain pemulihan ekonomi bisa dijaga atau bisa dipertahankan momentumnya,” tuturnya.