JAKARTA - Agen asuransi jiwa sebagai financial planner harus mengedukasi bila nasabah melakukan pengurangan anggaran di tengah pandemi Covid-19. Misalnya silakan anggaran lain dipotong tetapi untuk rencana asuransi jangan dikurangi, tetapi justru sebaiknya ditambah.

“Ini kesempatan bagi para agen. Memastikan bahwa nasabah memerlukan proteksi yang cukup. Ini berlaku untuk nasabah existing, lakukan pendekatan, jelaskan polis yang perlu diupgrade,” kata Country Chair MDRT Indonesia Miliana Marten di Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Saat ini, minat menjadi agen asuransi profesional Indonesia terus bertumbuh di masa pandemi covid-19. Hal ini dibuktikan anggota wadah asuransi profesional Million Dollar Round Table (MDRT) Indonesia, yang ditargetkan mencapai 5.000 agen di tahun 2022.

Namun, kondisi saat ini cukup menantang untuk meningkatkan jumlah anggota MDRT di Indonesia. Situasi new normal membuat banyak perubahan. Perubahan paling besar yang dirasakan adalah bagaimana mulai memasuki era digital.

Saat ini dari total agen asuransi jiwa yang mencapai 610.744, baru sekitar 0,5% yang bergabung dalam wadah MDRT. Akan tetapi jumlah anggota MDRT di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya.

“Untuk tahun 2021, target kami terlampaui, awalnya 3.500 di 2021 tetapi saat ini meningkat 33% menjadi 3.641 anggota. Kami optimis tahun 2022 nanti jumlah MDRT Indonesia dapat mencapai lebih dari 5.000 member,” kata Miliana

Pihaknya mengaku telah merevisi syarat menjadi anggota MDRT, sehingga ini menjadi kemudahan bagi para agen asuransi untuk tetap mencapai MDRT di tengah situasi pandemi saat ini.

“Diharapkan dengan adanya penyesuaian, maka agen MDRT di Indonesia semakin banyak yang bertaraf internasional, sehingga akan meningkatkan kualitas agen asuransi di Indonesia. Dengan meningkatnya kualitas agen asuransi maka nasabah pun akan mendapatkan pelayanan yang sangat profesional sesuai code of ethics MDRT,” kata Miliana.

Sementara untuk mendapatkan nasabah baru Committee Chair of MDRT Day Indonesia 2021 Johan Fanggara memberi tips bagi para agen asuransi untuk bisa melakukan pendekatan kepada keluarga.

“Jika sebelumnya hanya orangtua yang membeli polis asuransi, bisa ditawarkan juga produk proteksi ke anak-anak, atau kerabat yang lain,” jelasnya.

Johan menambahkan, MDRT Indonesia terus membantu para agen asuransi jiwa dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya sebagai agen, sehingga berdampak positif pada produktifitas mereka.

Salah satunya melalui kegiatan seminar MDRT Day Indonesia yang dilakukan setiap tahun. Kali ini, MDRT Indonesia 2021 menghadirkan sesi khusus yakni Top of the Table Talkshow atau TOT Talkshow, yang menghadirkan praktisi dan orang-orang terbaik di industri asuransi, yang justru mencapai level Top of The Table selama masa pandemi.