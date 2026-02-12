Advertisement
Peran Penting Agen Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan RI

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |19:04 WIB
Agen asuransi memegang peran strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA – Agen asuransi memegang peran strategis dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai tenaga pemasar, tetapi juga sebagai konsultan yang membantu masyarakat memahami risiko dan memilih perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan. 

Penguatan kapasitas dan profesionalisme agen menjadi fokus penting dalam menghadapi dinamika industri asuransi yang terus berkembang. Agen dianggap sebagai mitra strategis yang membantu masyarakat mengambil keputusan finansial yang lebih tepat dan bertanggung jawab. 

Sepanjang tahun 2025, saluran distribusi agen asuransi mencatat pertumbuhan signifikan, baik dari sisi volume premi maupun kualitas pengelolaan risiko. Beberapa perusahaan berhasil menekan angka klaim secara signifikan, menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan risiko dan kualitas layanan. 

“Peran agen merupakan bagian dari tanggung jawab bersama dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan asuransi,” ujar Chief Distribution Officer Asuransi Tokio Marine Indonesia, Heryudi, Kamis (12/2/2026).

Dedikasi para agen menjadi prioritas, dengan peningkatan jumlah agen baru yang memperluas jangkauan layanan perlindungan bagi masyarakat. Beberapa perusahaan juga memberikan program penghargaan bagi agen berprestasi serta insentif untuk memotivasi profesionalisme layanan. 

Memasuki 2026, berbagai inisiatif strategis diperkenalkan untuk meningkatkan kapabilitas agen secara menyeluruh. Langkah ini mencakup penguatan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pembimbingan agar agen tampil lebih adaptif dan komprehensif dalam menghadapi perubahan pasar. 

 

