HOME FINANCE HOT ISSUE

Terungkap! Begini Modus Love Scam Manipulasi Emosi, Bikin Rugi Rp49 Miliar

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |16:09 WIB
Terungkap! Begini Modus Love Scam Manipulasi Emosi, Bikin Rugi Rp49 Miliar
Terungkap! Begini Modus Love Scam Manipulasi Emosi, Bikin Rugi Rp49 Miliar (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan, love, relationship, romance scam menjadi salah satu tren kejahatan finansial digital yang sedang meningkat dan dilakukan secara global.

“Terbukti juga di Indonesia yang baru saja kejadian adalah di Yogyakarta ditemukan satu sindikat yang beroperasi secara internasional,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi di Jakarta, Jumat 9 Januari 2026.

Baru-baru ini, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta membongkar dugaan sindikat love scamming atau penipuan berkedok asmara jaringan internasional yang beroperasi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Praktik penipuan itu terbongkar setelah operasi tangkap tangan di kantor PT Altair Trans Service di Jalan Gito Gati, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, pada Senin (5/1), pukul 13.00 WIB. Dalam operasi penipuan itu, dimanfaatkan aplikasi kencan daring, kloningan dari aplikasi asal China bernama WOW.

Para pegawai perusahaan itu dipekerjakan sebagai admin percakapan yang berperan sebagai perempuan menyesuaikan dengan negara asal korban atau pengguna.

Mereka melakukan bujuk rayu agar pengguna aplikasi bersedia membeli koin atau top up guna mengirim gift yang tersedia di dalam aplikasi.

 

