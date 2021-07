JAKARTA - Auric Digital Pte Ltd secara resmi menjadi pemegang saham pengendali PT Matahari Department Store Tbk (LPPF). Adapun perubahan pengendalian merupakan hasil dari Penawaran Tender Sukarela (VTO) oleh Auric Digital Retail Pte. Ltd. (ADR) per 14 Juli 2021.

Dalam surat Permintaan Penjelasan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Corporate Secretary and Legal Director Matahari Department Store Miranti Hadisusilo menjelaskan, Perseroan belum mengetahui rencana pemegang saham pengendali mengenai proses bisnis setelah transaksi. Namun, pihaknya berharap Auric Digital Retail akan menambah wawasan secara sektor dan strategis.

"Tidak ada perubahan dalam proses bisnis Perseroan sebelum dan sesudah transaksi. Namun, Perseroan mengharapkan bahwa mereka akan menambah wawasan secara sektor dan strategis," ujarnya dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Kamis (29/7/2021).

Miranti menambahkan, di era digital saat ini, Perseroan akan memanfaatkan teknologi digital melalui pengalaman berbelanja secara omnichannel. Melihat pentingnya pengalaman belanja fisik dan kehadiran secara online, pandemi telah mempercepat dan menyoroti permintaan atas pengalaman berbelanja omnichannel dalam melayani konsumen.

"Untuk dapat memberikan pengalaman berbelanja omnichannel secara lengkap dan lancar, pada tahun 2020 Matahari melengkapi layanan online Matahari.com dengan Social Commerce Shop & Talk, dan official store di marketplaces seperti Shopee," kata dia.

Dia menyebut, dengan pengalaman berbelanja secara fisik, gerai yang menyenangkan, segar, modern, dirancang dengan baik, dan luas akan membawa manfaat yang menguntungkan secara keseluruhan pada gerai-gerai Perseroan. Untuk itu, Perseroan secara rutin melakukan renovasi model setiap gerai untuk mengakomodasi konsep gerai baru atau menanggapi persaingan baru di area cakupan gerai.

"Melalui konsep tampilan yang inovatif dan berdampak pada setiap gerai, kami berharap merek eksklusif Matahari dapat memberikan lebih banyak daya tarik," ucapnya.

Matahari juga berkomitmen untuk menawarkan fashion-forward merchandise yang bernilai luar biasa untuk memenuhi semua kebutuhan dan preferensi pelanggan. Perseroan turut mengembangkan merek eksklusif sebagai faktor penting yang membedakan Matahari dari operator department store lainnya. "Sementara itu, kami terus menjaga portofolio barang dagangan kami agar tetap mutakhir, menarik, dan relevan dengan pelanggan kami, dan juga bermitra dengan merek internasional terkemuka," tuturnya. Berikut struktur pemegang saham Matahari Department Store per 14 Juli 2021: Auric Digital Retail - 840.776.696 saham ( 32,02%) Multipolar - 509.992.000 saham ( 19,42%) College Retirement Equities Fund - 156.345.400 saham ( 5,96%) Publik - 1.119.034.684 saham ( 42,60%) Total - 2.626.148.780 saham (100.00%)